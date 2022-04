Stand: 05.04.2022 05:21 Uhr Geschwächter SSC will beim Playoff-Start gegen Suhl vorlegen

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin gehen geschwächt in das erste Playoff-Viertelfinalspiel gegen den VfB Suhl heute Abend. "Ich kann zwar alle zwölf Spielerinnen einsetzen, aber es sind nicht alle zu einhundert Prozent fit", räumte Trainer Felix Koslowski ein. "Wir möchten zu Hause natürlich gewinnen", betonte der Coach. Das zweite von maximal drei Spielen findet am Freitag in Suhl statt. Bei einer möglicherweise dritten und entscheidenden Partie ist Schwerin am Dienstag kommender Woche wieder Gastgeber. | 05.04.2022 05:20