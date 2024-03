Gericht genehmigt Auftritt von Rechtsextremisten im Rathaus Stand: 15.03.2024 14:52 Uhr Die Junge Alternative darf den Demmlersaal des Schweriner Rathauses nutzen und dort den Rechtsextremisten und Verleger Götz Kubitschek wie geplant auftreten lassen. Das hat das Verwaltungsgericht Schwerin entschieden und damit der AfD-Jugendorganisation Recht gegeben. Die Stadt Schwerin geht jetzt in die nächste Instanz.

von Stefan Ludmann

Am Dienstag hatte die Stadt Schwerin den Mietvertrag mit der Jungen Alternative gekündigt. Der Auftritt des Rechtsextremisten Kubitschek sei verheimlicht worden. Es sei mit der Würde des Hause nicht vereinbar, dort einen Rechtsextremisten auftreten zu lassen. Die Stadt verwies auf entsprechende Einschränkungen im Nutzungsvertrag. Ähnlich hatte sich auch Schwerins Stadtpräsident Sebastian Ehlers (CDU) geäußert. Der Demmlersaal, in dem die Stadtvertretung tage, sei die Herzkammer der Demokratie der Landeshauptstadt und kein Ort für Rechtsextremisten. Ehlers meinte, außerdem sei die Junge Alternative vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Demmlersaal "faktisch" eine öffentliche Einrichtung

Gegen die Kündigung des Mietvertrags wehrte sich die AfD-Jugendorganisation. Sie verwies darauf, dass sie bereits in der Vergangenheit im Demmlersaal Vorträge veranstaltet habe. Unter anderem hielt sie dort im vergangenen August eine "Sommerakademie" ab. Die dritte Kammer des Verwaltungsgerichts gab ihr Recht. Der Demmlersaal sei "faktisch" eine öffentliche Einrichtung, sie werde von der Stadt auch für politische Vortrags- und Schulungsveranstaltungen vergeben, so die Richter. Auf diese Vergabe könne sich die Junge Alternative berufen - auch aus Gründen des im Grundgesetz verankerten Gleichbehandlungsgrundsatzes. Das von der Stadt angeführte städtische Interesse könne dem nicht entgegenstehen.

Demmlersaal ein "Forum der Meinungsbildung"

Unerheblich ist für die Kammer, dass die AfD-Jugendorganisation vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde. Denn es sei nicht "ersichtlich, dass im Streitfall die Gefahr einer Verletzung von Strafvorschriften oder die Begehung von Ordnungswidrigkeiten oder eine Gefährdung einrichtungsbezogener Belange durch eine Vortragstätigkeit zu befürchten sei." Außerdem gehe es beim geplanten Kubitschek-Auftritt um die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit. Der Demmlersaal fungiere hier als "Forum der Meinungsbildung". Schon das lasse eine Beschränkung der Nutzung, "in der Absicht, die Äußerung bestimmter Meinungen zu verhindern" nicht zu.

Kritik von Politikwissenschaftler Muno

Scharfe Kritik an der Entscheidung übte der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno. Er frage sich, wie sich die Demokratie wehrhaft zeigen könne, "wenn Gerichte nicht einmal in solch offensichtlichen Fällen ein Veranstaltungsverbot erlauben". Bei offensichtlichem Rechtsextremismus müsse die Meinungsfreiheit ihre Grenzen haben, so Muno gegenüber NDR MV Live. Kubitschek selbst lege keinen Wert auf eine offene Diskussion, das habe er bereits klargemacht, indem er "nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform, nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache, nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party" als Ziel formuliert habe.

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts hat die Stadt Schwerin Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Greifswald einlegt. Das erklärte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Wann die Richter dort entscheiden, ist offen.

