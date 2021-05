Stand: 07.05.2021 19:06 Uhr Gericht: Keine Kundenkontrolle mehr nötig

Sofern Geschäfte und Einrichtungen in Landkreisen oder Städten mit entsprechend niedriger Corona-Inzidenz öffnen dürfen, müssen sie nicht mehr kontrollieren, woher ihre Kunden beziehungsweise Gäste kommen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für Mecklenburg-Vorpommern entschieden. Die Landesregierung hatte die Kontrolle in der Corona-Landesverordnung festgelegt. Damit sollte verhindert werden, dass Kunden aus Landkreisen oder Städten kommen, in denen die Geschäfte wegen hoher Inzidenz nicht geöffnet sind.| 07.05.2021 19:06