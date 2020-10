Stand: 12.10.2020 15:10 Uhr Genting Hongkong startet "Kreuzfahrten nach Nirgendwo"

Nach monatelangem Stillstand startet die zum Genting-Konzern in Hongkong gehörende Reederei Genting Cruise Lines langsam wieder mit Kreuzfahrten. Innerhalb von fünf Tagen seien 6000 Buchungen für die mehrtägigen "Kreuzfahrten nach Nirgendwo" eingegangen, berichtete die Zeitung "Straits Times" am Montag unter Berufung auf das Unternehmen. Die Telefone hätten nicht mehr still gestanden. Zuvor hatte der Tourismusverband von Singapur wegen der Corona-Pandemie eine neue Art von Kreuzfahrten angekündigt: Reisen mit Luxuslinern ohne Zwischenstopp und Landgänge. Zu Genting gehören seit 2016 auch die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund. | 12.10.2020 15:09