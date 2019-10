Stand: 14.10.2019 05:21 Uhr

Generalstaatsanwältin wird in Amt eingeführt

Mecklenburg-Vorpommerns neue Generalstaatsanwältin, Christine Busse, wird heute feierlich in ihr Amt eingeführt. Zu der Zeremonie im Oberlandesgericht Rostock werden die meisten ihrer Kollegen aus den anderen Bundesländern erwartet. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) hatte Busse bereits im Juni mit Wirkung zum 1. August ernannt.

"Außergewöhnliche Juristin mit exzellentem Fachwissen"

Mit Christine Busse übernimmt erstmals eine Frau die Leitung der Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Die Rostockerin ist Nachfolgerin von Helmut Trost, der das Amt seit 2007 innehatte und ebenfalls am Montag in den Ruhestand verabschiedet wird. Hoffmeister bezeichnete Busse als eine außergewöhnliche Juristin, sie besitze wegen ihres Engagements und exzellenten Fachwissens in der Justiz hohe Anerkennung. Mit ihrer weitsichtigen Art habe sie sich in fünf Jahren als ständige Vertreterin des Generalstaatsanwalts einen Namen gemacht.

