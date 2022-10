Genehmigungs-Verfahren für privates LNG-Terminal vor Lubmin läuft an Stand: 28.10.2022 11:31 Uhr Das Genehmigungsverfahren für den Bau eines privaten LNG-Terminals in der Ostsee vor Lubmin ist angelaufen. Das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin mit. Alle Unterlagen lägen vollständig vor.

Der Betreiber, die Deutsche ReGas, arbeitet weiter auf einen Start am 1. Dezember hin. Ob dieser Termin haltbar sei, hatten Experten mehrfach angezweifelt. Wie Backhaus weiter erklärte, ist noch offen, ob bis Dezember eine Genehmigung erteilt wird. Das sei davon abhängig, wie viele und welche Einwände in dem entsprechenden öffentlichen Verfahren zwischen dem 8. und dem 21. November eingehen. Ein weiterer Faktor sei die Qualität der eingereichten Unterlagen, so Backhaus.

ReGas will bis Ende November startklar sein

Im schlechtesten möglichen Fall könne das Verfahren sich vom heutigen Freitag gerechnet bis zu 13 Wochen hinziehen. Der Minister zeigte sich jedoch optimistisch, dass dieses Szenario nicht eintreten werde. Laut Regas-Aufsichtsratschef Stephan Knabe arbeitet das Unternehmen darauf hin, bis Ende November alle nötigen Leitungen, Schiffe und sonstigen technischen Gegebenheiten vorbereitet zu haben. Dann hänge es nur noch an einer rechtssicheren Genehmigung. Knabe teilte zudem mit, dass ein am vergangenen Freitag bereits zu Ende gegangenes Ausschreibungsverfahren für die Kapazitäten des Terminals erfolgreich abgeschlossen wurde. Es gebe mehr Nachfrage, als bedient werden könne. Aufgrund größerer Anlandeschiffe geht der Unternehmer davon aus, dass künftig jährlich statt 4,5 Milliarden Kubikmetern an regasifiziertem Flüssiggas bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter in das deutsche Gasnetz eingespeist werden können.

Anlieger-Gemeinden auf Rügen bekräftigen Zustimmung

Keine weiteren Hürden werden dem Projekt von den anliegenden Gemeinden im Amt Mönchgut-Granitz auf Rügen in den Weg gestellt. Amtsleiter Reinhard Liedtke sagte dem NDR in MV, dass die Gemeinden am Mittwoch geschlossen ihre Zustimmung zum LNG-Terminal bekräftigt hätten. Dabei sei der Wunsch geäußert worden, dass die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der Insel Rügen durchgeführt werden. Die Gemeinden setzen sich auch für eine kleine regionale Gasleitung vom Terminal ins nördliche Netz ein. So könnten Mecklenburg-Vorpommern und auch Rügen direkt von dem Terminal profitieren.

