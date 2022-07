Gemeinsamer Verkehrsverbund für ganz Westmecklenburg geplant

Stand: 04.07.2022 13:53 Uhr

Mit einer Fahrkarte von Boltenhagen bis Plau am See: Bis 2024 soll ein gemeinsamer Verkehrsverbund für ganz Westmecklenburg entstehen. So sieht es eine Kooperationsvereinbarung vor, die in Schwerin unterzeichnet wurde.