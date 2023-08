Geldtransporter-Überfall auf der A20: Täter erbeuteten 3,1 Millionen Euro Stand: 08.08.2023 16:00 Uhr Fünf Monate nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei Einzelheiten aus den Ermittlungen bekanntgegeben und um Hilfe aus Niedersachsen gebeten.

Unbekannte hatten am 2. März einen Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow überfallen. Die flüchtigen Täter erbeuteten bei dem bewaffneten Überfall insgesamt 3,1 Millionen Euro, wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte.

Mitarbeiter mit "Todesangst"

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich zwei erfahrene Mitarbeiter im Geldtransporter. Mit der Hilfe von zwei Fahrzeugen stoppten die Täter den Transporter und machten eine Flucht unmöglich. Um die Identifikation der Täter zu erschweren, beschmierten die Täter den Geldtransporter mit dunkler Farbe.

"Ich sah eine vermummte Person und da realisierte ich, dass es ein Überfall war. Es knallte mehrfach. In diesem Moment bekam ich Todesangst." Insasse des Geldtransporters

Laut Polizeiberichten schossen die Täter mehrfach mit Sturmgewehren auf den Geldtransporter. Sie öffneten mit speziellem Werkzeug den Geldtransporter und konnten so auf die Millionen zugreifen. Anschließend wurde das Fahrzeug ohne Rücksicht auf die Insassen angezündet. Bei dem Überfall wurde niemand körperlich verletzt. Jedoch ist einer der Fahrer bis heute aufgrund der Ereignisse nicht arbeitsfähig.

Ein Tatverdächtiger in Haft

Einer der Tatverdächtigen sei bereits wegen eines anderen Deliktes in U-Haft. Er sei mit anderen Komplizen in Niedersachsen, wenige Wochen nach dem Überfall, gefasst worden. Dabei hatte die Polizei auch eine Maschinenpistole sichergestellt. Informationen, die auf den Remmo-Clan hinweisen, wollte die Staatsanwaltschaft jedoch weder bestätigen, noch dementieren. "Ich will das nicht ausschließen, aber konkrete Hinweise haben wir insoweit bisher nicht", sagte Martin Cloppenburg, Leitender Oberstaatsanwalt in Stralsund.

Polizei bittet um Mithilfe

Ermittlungsergebnisse zeigen, dass sich die Täter vor und nach dem Überfall in verschiedenen Ferienwohnungen und Wohnungen für Monteure in Niedersachsen versteckt haben. Zur Anmietung oder Anfrage dieser Unterkünfte wurden gestohlene Ausweise verwendet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Vermietern aus Niedersachsen, wo sich die Tatverdächtigen im März als Monteure eingemietet haben. Zudem wird ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Überfall im Januar bei Potsdam geprüft.

