Geldtransporter-Überfall: Ermittlungen stehen kurz vor Abschluss Stand: 23.12.2023 13:30 Uhr Die Ermittlungen nach dem gewaltsamen Raubüberfall auf einen Geldtransporter Anfang März bei Gützkow stehen offenbar vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft Stralsund rechnet mit Ergebnissen Anfang kommenden Jahres.

Drei Millionen Euro haben Kriminelle bei einem Geldtransporter-Überfall im März erbeutet. Ein Tatverdächtiger wurde schnell gefasst - nach den anderen wird zehn Monate später noch immer gesucht. Der spektakuläre Überfall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Unbekannte hatten den Geldtransporter auf dem Weg von Greifswald zur Bundesbank nach Neubrandenburg an einer fingierten Baustelle an der A20 gestoppt und waren danach in vorbereiteten Fahrzeugen geflüchtet.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wie viele Ermittler mit dem Fall betraut sind, sagte die Staatsanwaltschaft nicht. Sie will Ergebnisse im ersten Quartal 2024 vorlegen. Ein möglicher Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er wegen eines anderen mutmaßlichen Raubes in Niedersachsen festgenommen worden war. Hinweise erreichten die Ermittler, nachdem der spektakuläre Überfall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" thematisiert wurde. Die Ermittler gehen von organisierter Bandenkriminalität aus. Sie wollten Medienberichte zu einem Berliner Clan als mögliche Täter nicht bestätigen.

