Geldautomat in Stralsund gesprengt: Fahndung mit Großaufgebot Stand: 09.02.2024 05:19 Uhr Die Polizei in Stralsund ist derzeit mit 18 Streifenwagen im Einsatz und fahndet nach flüchtigen Tätern. Sie sollen in der Nacht einen Geldautomaten im Knieper Center gesprengt haben.

Gegen 3 Uhr in der Nacht muss es in Stralsund laut geknallt haben. Erneut wurde ein Geldautomat gesprengt. Betroffen ist in diesem Fall ein Gerät im Knieper Center am Heinrich-Heine-Ring. Über das Ausmaß der Schäden ist noch nichts bekannt. Auch ob und wieviel Geld die Täter womöglich erbeutet haben, kann die Polizei noch nicht einschätzen. Die Fahndung läuft.

Polizei fahndet mit 18 Streifenwagen

Die Polizei ist aktuell mit 18 Funkstreifenwagen im Einsatz. Gesucht werden demnach zwei Personen, die schwarz gekleidet waren. Sie sollen nach ihrer Tat mit einem dunklen BMW 7er in Richtung Südwesten geflüchtet sein.

