Geld und Personal für Schloss Ludwigsburg

Das Land will mehr Geld in das Schloss Ludwigsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) investieren. Konkret will das Finanzministerium mehr als 350.000 Euro pro Jahr an Sachkosten übernehmen. Auch die Stelle eines Kurators für die Konzeption will das Land finanzieren und später, wenn das Schloss im Betrieb ist, die Kosten für vier weitere Stellen tragen. Das bestätigte der Sprecher des Finanzministeriums. Voraussetzung ist, dass das Pommersche Landesmuseum den Betrieb übernimmt. | 08.09.2020 11:23