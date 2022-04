Stand: 29.04.2022 11:04 Uhr Geld für Russland-Verein wird für Ukraine-Hilfe umgelenkt

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern lenkt die umstrittenen 350.000 Euro für den Verein "Deutsch-Russische Partnerschaft MV" im diesjährigen Landeshaushaltsentwurf in humanitäre Ukraine-Projekte um. Der Finanzausschuss beschloss ein Strategiefonds-Projekt mit der Bezeichnung "Aufbaufonds für humanitäre Unterstützung der Ukraine", wie der finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Tilo Gundlack, am Freitag mitteilte. Der Beschluss fiel demnach am Donnerstag. Den Entwurf mit den 350 000 Euro für den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft hatte das Kabinett am 15. März beschlossen, drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. | 29.04.2022 11:04

