Stand: 28.12.2022 14:38 Uhr Gehlsbach: 87-Jährige bei Spaziergang durch Bisse schwer verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Spaziergang im Gehlsbacher Ortsteil Wahlstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mutmaßlich von einem Hund angefallen worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau mehrere Bissverletzungen am Oberkörper und Kopf. Den Angaben zufolge kann sich die 87-Jährige nur lückenhaft an den Vorfall erinnern. Ein Familienangehöriger hatte die schwer verletzte Frau gefunden. Das Krankenhaus alarmierte die Polizei. Den Beamten zufolge wurden am Ort des Vorfalls Spuren gefunden, die auf einen Hund hindeuten. Es werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

