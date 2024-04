Stand: 27.04.2024 09:00 Uhr Gegen das Vergessen von NS-Opfern: Stolpersteine in MV werden geputzt

Am Wochenende werden in Mecklenburg-Vorpommern Stolpersteine geputzt. Die Kieler Initiative "Stolpersteine im Norden" will damit gegen das Vergessen der Opfer der NS-Diktatur angehen. In Schwerin sind es allein 80 Steine, die von Freiwillige gereinigt werden. Die etwa 10 mal 10 Zentimeter großen Messing-Steine sind in Gehwegen eingelassen - meist vor der letzten bekannten Adresse von NS-Opfern, deren Namen und Lebensdaten darauf eingraviert sind. Die Aktion findet noch bis morgen Nachmittag auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Sachsen statt.

