Stand: 09.01.2023 14:14 Uhr Geflügelpest in Vorpommern-Rügen: 250 Tiere auf Hof verendet oder getötet

Auf einem Hof in Vorpommern-Rügen sind rund 250 Tiere der Geflügelpest zum Opfer gefallen. Es handele sich um eine große Privathaltung, sagte eine Landkreissprecherin. Die Haltung in der Gemeinde Süderholz hätte mehr als 100 Hühner, knapp 80 Enten und darüber hinaus Gänse und Wachteln gehabt. Ende vergangener Woche sei der Erreger festgestellt worden. Ein Großteil der Gänse und Hühner sei verendet, die restlichen Tiere seien getötet worden. Vor Ort gebe es einen größeren Teich und in der Nähe Futtersilos. Das gelte als beliebtes Habitat für Wildenten. Man gehe davon aus, dass Wildtiere das Virus eingeschleppt haben. Der Landkreis hat eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2023 | 15:00 Uhr