Stand: 01.11.2021 07:15 Uhr Geflügelpest: Federvieh in der Seenplatte darf nicht mehr ins Freie

Von heute an besteht im Kreis Mecklenburgische Seenplatte eine Stallpflicht für Gefügel. Diese gilt für alle Halter, die mehr als 1.000 Tiere haben. Laut Kreisverwaltung diene diese Anordnung dem Schutz vor der Geflügelpest. Geflügelzüchter und - besitzer sollten ihre Tiere grundsätzlich von Wildvögeln fernhalten. Das Virus, das die Geflügelpest auslöst, könnte sich auch in der kalten Jahreszeit weiter ausbreiten. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) schätzt das Risiko eines erneuten Auftretens von HPAIV H5 in Europa und Deutschland im Laufe der Herbstmonate als hoch ein. | 01.11.2021 07:12