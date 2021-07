Stand: 08.07.2021 08:12 Uhr Gedreht in MV: ARD-Doku begleitet Soldaten bei der Bundeswehr

Nach dem Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan sind aktuell deutlich weniger Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern an Missionen im Ausland beteiligt als in den Vorjahren. Derzeit sind 92 Marine-, Luftwaffen und Heeresangehörgige im Auslandseinsatz. Die meisten Soldaten aus unserem Land sind zurzeit im Libanon stationiert - insgesamt 66. Die meisten Soldaten waren in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan im Einsatz. Der Dokumentarfilm "Soldaten", gedreht in Mecklenburg-Vorpommern, begleitet drei Soldaten vom ersten Tag bei der Bundeswehr bis zum Auslandseinsatz. Für ein Jahr ist er in der ARD Mediathek zu sehen. | 08.07.2021 08:12