Gedenken an die Novemberpogrome 1938

In mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern ist an diesem Wochenende an die antijüdischen Pogrome vor 81 Jahren in Deutschland erinnert worden. An der Gedenkstätte auf dem Jüdischen Friedhof legten Rostocker und Rostockerinnen am Sonntag Blumen und Kränze nieder. Anschließend zogen die etwa 250 Teilnehmer gemeinsam zum ehemaligen Standort der Synagoge in der Augustenstraße, um auch dort der Opfer vom November 1938 zu gedenken.

Konsequenzen für die Gegenwart

In Neubrandenburg sagte Bürgermeister Silvio Witt (parteilos) bei einer Veranstaltung mit rund 100 Teilnehmern, aus der Erinnerung müssten Konsequenzen für ein respektvolles Miteinander heutzutage gezogen werden. Diese Verantwortung liege bei jedem Einzelnen. In Schwerin erinnerten etwa 350 Menschen in der Nähe der neu errichteten Synagoge mit Texten, Musik und Gebeten an den staatlich organisierten Terror gegen jüdische Mitbürger und das große Wegsehen der Bevölkerung, wie einer der Veranstalter berichtete. Es sei auch darum gegangen, nach dem antisemitischen Anschlag in Halle vor vier Wochen jüdisches Leben in Deutschland zu unterstützen. Unter den Gästen war auch der ehemalige 92-jährige Landesrabbiner William Wolff, dessen Rede verlesen wurde.

Gedenken in Demmin, Pasewalk und Greifswald

Auch auf dem jüdischen Friedhof in Demmin, in Pasewalk und in Greifswald wurden Kränze niedergelegt und Gebete gesprochen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten etwa 7.500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland verwüstet. Sie zündeten einen Großteil der rund 1.200 Synagogen und Gebetshäuser an und stürmten Wohnungen. Mehr als 1.300 Menschen wurden nach Schätzungen von Historikern getötet und 30.000 Menschen in Konzentrationslager verschleppt.

