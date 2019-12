Stand: 19.12.2019 14:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Geburtsstation Crivitz bis Sommer 2020 gesichert

Die Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus in Crivitz wird bis zum 30. Juni 2020 auf Eis gelegt. Das ergaben die Verhandlungen zwischen Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), und den Klinikbetreibern Asklepios und Mediclin, die am Mittwoch und Donnerstag stattfanden.

Zeit zur Entwicklung eines Konzeptes

Bis dahin soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, das den Erhalt jeweils einer Gynäkologie-Geburtshilfe-Vollversorgung an den Klinikstandorten in Crivitz und Parchim zum Ziel haben soll, heißt es in der Vereinbarung. Glawe sagte, es gehe nun darum, eine zukunftsfähige Struktur für die Station in Crivitz zu erarbeiten. "Niemand soll entlassen werden", so Glawe. Außerdem werde geprüft, ob der Landkreis als Klinik-Träger zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Crivitz als eine Option in Frage käme. Dazu seien jedoch intensive und aufwendige Prüfungen notwendig, so Sternberg.

Gesundheitsminister mit Nachverhandlungen beauftragt

Glawe hatte am Mittwoch mit Nachverhandlungen über die Zukunft der Krankenhäuser in Crivitz und Parchim begonnen. Die Landesregierung hatte ihn damit beauftragt, die Schließung von Stationen abzuwenden. Das zunächst zum Jahresende angekündigte Ende der Geburtenstation im Mediclin-Krankenhaus Crivitz hatte in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten geführt. Auch das befürchtete Aus für die Kinderstation am Parchimer Asklepios-Krankenhaus bereitete vielen Menschen in Westmecklenburg Sorgen. Sie ist praktisch schon seit Pfingsten wegen Ärztemangels geschlossen. Asklepios will mit einer ambulanten Versorgung in einer Kindertagesklinik Ersatz schaffen.

Glawe: Zehn neue Ärzte für Weiterbetrieb nötig

Glawe hatte zuletzt immer wieder betont, dass zehn Ärzte gefunden werden müssten, um die bedrohten Krankenhausstationen weiterbetreiben zu können. Eine Sprecherin von Mediclin sagte, es habe in Crivitz seit Jahren Probleme mit einer sehr dünnen Personaldecke in der Gynäkologie und Geburtshilfe gegeben. Zuletzt seien dort sechs Ärzte und fünf Hebammen beschäftigt gewesen.

Weitere Informationen Klinik-Streit: Neuer Appell an Konzerne Kurz vor Beginn der Nachverhandlungen zwischen den Klinik-Betreibern in Parchim und Crivitz fordert der SPD-Bundestagsabgeordnete Junge die Konzerne zum Umdenken auf. mehr

Kreistag stimmte für Erhalt

Am Dienstagabend hatte sich der Kreistag von Ludwigslust-Parchim einstimmig für den Erhalt der Kinderklinik in Parchim und der Geburtsstationen in Crivitz und Parchim ausgesprochen. Es gehe nicht nur um Crivitz oder Parchim, sondern um den Landkreis insgesamt, sagte Landrat Sternberg bei der Sitzung.

Weitere Informationen Geburtsstation Crivitz: Mehr Zeit für Konzept gefordert Die Bürgermeisterin von Crivitz hat einen sofortigen Stopp der Schließungspläne für die Geburtsstation am örtlichen Krankenhaus gefordert. Diese sei das Flaggschiff der Klinik. mehr Kinderklinik Parchim: Sprecher sieht keine Lösung Für die geschlossene Kinderklinik in Parchim gibt es noch immer keine Lösung - so ein Sprecher des Betreibers. Kurz zuvor hatte sich Gesundheitsminister Glawe optimistisch gezeigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.12.2019 | 15:00 Uhr