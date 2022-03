Stand: 31.03.2022 14:29 Uhr Gasversorgung: Pipeline Nord Stream 1 liefert "auf hohem Niveau"

Die Gasversorgung in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur stabil. Aus dem am Donnerstag veröffentlichten Lagebericht geht hervor, dass die Gaslieferungen derzeit nicht beeinträchtigt sind. So liefere die Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland auf einem hohem Niveau. Der aktuelle Füllstand der Gasspeicher liege bei knapp 27 Prozent. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die erste von drei Stufen. Damit soll die Vorsorge für einen möglichen russischen Lieferstopp gestärkt werden. | 31.03.2022 14:29

