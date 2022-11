Gasverbrauch sinkt - entspannt sich die Lage? Stand: 11.11.2022 13:13 Uhr Der aktuelle Lagebericht zur Gasversorgung der Bundesnetzagentur zeigt, dass seit Sommer der Gasverbrauch um etwa 30 Prozent gesunken ist. Dennoch sei die Lage angespannt aber stabil.

Nach diesen Angaben ist die Versorgungssicherheit in Deutschland derzeit weiter gewährleistet. Die Bundesnetzagentur beobachtet die Lage genau und steht in engem Kontakt zu den Netzbetreibern. Der Gasverbrauch lag in der 44. Kalenderwoche auch temperaturbedingt unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, so die Bundesnetzagentur.

Experte: Wird der Winter kalt, wird es eng

Energieexperte Heiko Lohmann gibt im Gespräch auf NDR MV Live keine Entwarnung. Bisher sei es eher warm gewesen, sollte der Winter sehr kalt werden, wird es eng, so Lohmann. Er verweist auch auf die Einsparungen der Industrie: Hier sei zuletzt 20 Prozent weniger Energie verbraucht worden. Das sei aber keine gute Nachricht, denn das heißt auch, dass weniger produziert werde.

Preisanpassungen ab 1. Januar 2023 möglich

Nach einer Umfrage von infratest dimap wollen rund 30 Prozent der Mecklenburger und Vorpommern keinen Strom oder Gas sparen. Dazu sagte Lohmann: "Offensichtlich geht es den Menschen noch sehr gut." Er schätzt, dass sich die Stimmung vielleicht noch einmal ändern könnte, wenn in den nächsten Tagen Post vom Energieversorger kommt: Wer die Preise zum 1.1.23 anheben will, muss seine Kunden bis zum 15. November über die Preisanpassung informieren.

Sparsamer Verbrauch weiterhin nötig

Die Großhandelspreise schwanken stark, Unternehmen und private Verbraucher müssen sich auf deutlich gestiegene Gaspreise einstellen. Dabei betont die Bundesnetzagentur ausdrücklich die Bedeutung eines sparsamen Gasverbrauchs. Eine nationale Gasmangellage im Winter könne vermieden werden, wenn erstens das Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin erreicht wird. Zweitens müssen die LNG-Terminals zum Jahresbeginn einspeisen und drittens der winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg der aktuell besonders niedrigen Exporte eher moderat ausfallen.

