Gastronomie in MV: Die Hälfte der Betriebe wieder offen Stand: 23.05.2021 17:40 Uhr Seit Pfingssonntag haben Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Nach der Öffnung blickt die Branche zuversichtlich in die Zukunft - vor allem auf die Zeit, wenn Gäste auch aus anderen Bundesländern kommen dürfen.

Niedrige Inzidenzwerte im ganzen Land machen es möglich: Die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern darf seit Sonntag wieder Außen- und Innenbereiche öffnen. Nach Angaben des Dehoga-Landesverbandes hat nach sieben Monaten Corona-Lockdown aber nur die Hälfte der Gastronomiebetriebe wieder aufgemacht. Es sei ein erster Schritt zur Normalität, sagte Dehoga-Chef Lars Schwarz im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Reservierungen für den Innenbereich seien noch sehr verhalten, da nicht überall Corona-Schnelltests verfügbar sind.

Hoffnung auf Urlauber aus anderes Bundesländern

Vor allem in den größeren Städten haben die gastronomischen Einrichtungen wieder geöffnet, weiß Dehoga-Chef Schwarz. Den Urlaubsinseln wie Rügen und Usedom würden noch die Gäste fehlen. Der Betrieb eines Restaurants nur mit einheimischen Gästen sei dort nicht machbar. In gut drei Wochen, wenn Urlauber aus anderen Bundesländern wieder ins Land dürfen, dann werde sich die Situation ändern.

Hygieneregeln und Selbsttest vor Ort

Für den Besuch eines Restaurants oder Cafés ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test für Gäste Pflicht, die drinnen sitzen möchte. Für den Außenbereich ist das nicht erforderlich. Kunden können einen Selbsttest vor Ort machen, das muss jedoch vor den Augen des Gastronomen oder der Mitarbeiter geschehen. Besucher und Gaststätten müssen sich an die Hygieneregeln halten. Maximal zehn Gäste aus zwei Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen, Kinder werden nicht mitgezählt. Die Besucher müssen eine Maske tragen, sofern sie nicht am Tisch sitzen, und ihre Kontaktdaten angeben.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Inzidenz in Stadt Bremen unter 50er-Marke Erstmals seit Oktober liegt der Wert niedriger - bei 48,1. In Bremerhaven beträgt die Inzidenz 69,5. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.05.2021 | 18:00 Uhr