Stand: 28.09.2021 07:00 Uhr Gasleitung in Neu Schönau beschädigt - Haus evakuiert

In Neu Schönau bei Waren ist am Montagabend eine größere Menge Flüssiggas ausgetreten. Laut Polizei hatte der Bewohner eines Hauses bei Arbeiten auf seinem Grundstück die Leitung beschädigt. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke konnte den Austritt stoppen. Neben der Feuerwehr kam auch der Gefahrgutzug des Landkreises zum Einsatz. Die Bewohner - drei Erwachsene und vier Kinder - wurden vorsorglich anderweitig untergebracht, können vermutlich aber heute in das Haus zurückkehren. | 28.09.2021 06:57