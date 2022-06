Gas-Notfallplan: Habeck hat Alarmstufe ausgerufen Stand: 23.06.2022 10:20 Uhr Die Bundesregierung bereitet sich angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf eine Verschlechterung der Gasversorgung vor und setzt die zweite Frühwarnstufe des "Notfallplans Gas" in Kraft.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Vormittag die zweite Krisenstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Grund dafür seien die seit Mitte Juni bestehende Kürzung der russischen Gaslieferungen sowie die hohen Preise am Gasmarkt, sagte Habeck in Berlin. Die Lage sei derzeit "angespannt", die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Mit der zweiten Krisenstufe reagiere man auf eine Störung der Gasversorgung in Deutschland, so der Minister.

Habeck: "Gas ist knappes Gut"

"Gas ist von nun an ein knappes Gut", sagte Habeck weiter. Russland liefert über Nord Stream 1 derzeit nur noch 40 Prozent der bisherigen Gasmenge. Zudem steht eine Wartung der Pipeline im Juli an, die dauert etwa zehn Tage. Dadurch kommt dann auch weniger Gas in Deutschland an.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wurde die erste von drei Stufen des Notfallplans, die sogenannte Frühwarnstufe, bereits am 30. März ausgerufen. Die dritte wäre die Notfallstufe, dann erst darf der Staat in den Markt eingreifen.

