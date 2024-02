Gas-Alarm an Schule in Zarrentin: Zahl der Verletzten steigt auf 46 Stand: 27.02.2024 10:36 Uhr Am Schulcampus in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Montag einen Gasalarm gegeben. Der Fund einer pulverartigen Substanz führt zu weiteren Ermittlungen.

Nachdem gestern in Zarrentin im Kreis Ludwigslust Parchim ein Schulgebäude zeitweise evakuiert wurde laufen die Ermittlungen. Die Zahl der Leichtverletzten hat sich demnach von 40 auf 46 erhöht - darunter drei Lehrkräfte und 43 Kinder und Jugendliche. Die Verletzten wurden vor Ort medizinisch betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die meisten seien mittlerweile wieder entlassen worden. Gegen Mittag hatten sie sich mit Atemwegsproblemen, Schwindel und Unwohlsein gemeldet. Die Betroffenen sind zwischen zwölf und 14 Jahren alt. Die Polizei räumte das Schulgebäude, brachte auch Lehrer und Personal aus dem Gefahrenbereich. Die Polizei führte den Vorfall zunächst auf Reizgas zurück.

Weiße, pulverartige Substanz vor der Schule in Zarrentin gefunden

Einen Grund für die körperlichen Beschwerden konnte die Polizei bislang jedoch nicht sicher feststellen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten auf einem Blumentopf im Eingangsbereich der Regionalschule eine weiße, pulverartige Substanz gefunden. Proben davon werden nun untersucht. Ob diese Substanz aber tatsächlich mit dem Vorfall in Verbindung steht, blieb zunächst unklar. Eine andere Erklärung hat man laut einem Polizeisprecher bislang nicht gefunden. Die Kriminalpolizei wolle am Dienstag mit Befragungen an der Schule beginnen. Mittlerweile ist die Schule wieder freigegeben und der Unterricht läuft heute wieder normal.

