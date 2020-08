Stand: 12.08.2020 10:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Garlitz: Mit Auto gegen Baum geprallt - Mann lebensbedrohlich verletzt

Nahe Garlitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war sein Wagen vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Fahrer wird Alkohol- und Drogeneinfluss vermutet, eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Er war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dann wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Unfallwagen entstand ein etwa 80.000 Euro hoher Schaden. | 12.08.2020 10:23