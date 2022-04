"Ganz schön WILD!" - Kampagne warnt vor Wildunfällen Stand: 21.04.2022 06:10 Uhr Heute startet die Landesverkehrswacht bei Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim ihre diesjährige Aktion für mehr Sicherheit auf den Landstraßen. In diesem Jahr stehen insbesondere Wildunfälle im Fokus.

Mit dem Titel "Ganz schön WILD!" wird am Vormittag an der B104 bei Weitendorf das erste Plakat enthüllt. Ludwigslust-Parchim zählt zu den waldreichsten Gebieten in Deutschland - und damit ist dort auch die Gefahr von Wildunfällen besonders groß: Knapp die Hälfte alle hier registrierten Unfälle sind Zusammenstöße mit Wild.

Ein Drittel der Verkehrsunfälle sind Wildunfälle

Landesweit kollidiert im vergangenen Jahr rund 17.000 mal Autofahrer mit Wildtieren. Das sind nach Angaben des Innenministeriums ein Drittel aller registrierten Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei wurden 151 Menschen verletzt, zwei starben.

