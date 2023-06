Stand: 05.06.2023 06:32 Uhr Gallin: Hoher Sachschaden nach Carport-Brand

Beim Brand eines Carports in Gallin bei Wittenburg ist ein Schaden von etwa 55.000 Euro entstanden. Das Feuer war gestern Abend ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Als die Feuerwehr eintraf, stand das etwa 15 Quadratmeter große Carport bereits in Flammen und brannte dann komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. In dem Carport befanden sich zahlreiche hochwertige Gartengeräte und Werkzeuge.

