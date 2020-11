Stand: 19.11.2020 08:03 Uhr Gager: 72-Jähriger nach Schlaganfall im Schlauchboot gerettet

In Gager auf Rügen ist am Mittwochabend ein 72-Jähriger nach einem Schlaganfall aus einem Schlauchboot gerettet worden. Nachdem der Mann nicht zu einer Verabredung erschienen war, informierte ein Bekannter die Polizei. Der Vermisste wurde dann im nahegelegenen Schilfgürtel in seinem Schlauchboot gefunden. Der 72-Jährige war kaum ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. | 19.11.2020 08:03