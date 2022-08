Stand: 13.08.2022 07:32 Uhr Gärten in MV öffnen zur Sommernacht - Musik und Lesungen

Die Premiere der "Sommernacht im Garten" fand im vergangenen Jahr großen Anklang. Deshalb gibt es in Mecklenburg-Vorpommern heute die zweite Auflage. Insgesamt 20 Gärten machen mit und öffnen ihre Türen für Besucher. Nordische Klänge gibt es im Karnitz-Garden bei Neukalen, Musik mit Dudelsack und Trommel im Staudentraum-Garten in Walkendorf bei Teterow. Weitere Gärten öffnen unter anderem in Lübtheen, Prerow oder Ducherow. In einigen wird ein Eintrittspreis verlangt. | 13.08.2022 07:31