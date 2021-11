Stand: 29.11.2021 10:25 Uhr Gadebusch: Zündeten Kinder Scheune an?

Nach einem Scheunenbrand in der Nähe von Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde bei dem Feuer am Sonnabend eine etwa 40 Meter lange und mit Strohballen gefüllte Scheune komplett zerstört. Die Polizei ermittelte inzwischen zwei Tatverdächtige: Es soll sich um Kinder handeln, die in oder an der Scheune mit Feuer gespielt haben sollen. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brandschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. | 29.11.2021 10:25

