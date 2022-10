Stand: 17.10.2022 11:12 Uhr Gadebusch: Vereinsgebäude verfassungsfeindlich beschmiert

In Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Unbekannte das Gebäude eines Kulturvereins mit rechtsextremen Graffiti besprüht. Laut Polizei hatte der "Kultur und Toleranz e.V." zu seinem 25. Jubiläum gerade ein Wandgemälde an der Außenfassade erhalten. Dieses sei am Wochenende großflächig beschmiert worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

