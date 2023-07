Stand: 10.07.2023 17:58 Uhr Gadebusch: Stromkabel beschädigt - 1.500 Kunden ohne Strom

In Gadebusch ist am Montagmittag bei 1.500 Haushalten und Unternehmen für etwa eineinhalb Stunden der Strom ausgefallen. Bei Erdarbeiten war ein Kabel beschädigt worden. Dem Energieversorger WEMAG zufolge war eine Mittelspannungsleitung betroffen, über die Teile der Gadebuscher Innenstadt und das städtische Gewerbegebiet versorgt werden. Man habe sofort mit der Reparatur begonnen und so habe ein Großteil der betroffenen Haushalte nach 45 Minuten wieder Strom gehabt.

