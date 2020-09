Stand: 17.09.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Gadebusch: Frau verliert 5.000 durch Trickbetrug

Eine Seniorin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg hat 5.000 Euro verloren. Der 80-Jährigen wurde gesagt, sie müsse Geld für entstandene Auslagen zahlen, dann gäbe es einen Gewinn von 125.000 Euro. Als die Frau stuzig wurde, bot man ihr an, die Gewinnunterlagen der Polizei in Gadebusch zuzufaxen. Kurz darauf rief eine angebliche Mitarbeiterin des Polizeireviers an, woraufhin die Seniorin zwei Mal je 2.500 Euro überwiesen hat. Als die Täter zum dritten Mal abkassieren wollten, erstattete die Frau Strafanzeige. | 17.09.2020 14:00