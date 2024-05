Stand: 14.05.2024 07:08 Uhr Gadebusch: Bürgerentscheid zu Geflüchtetenunterkunft abgelehnt

Die Gadebuscher Stadtvertretung hat am Montagabend einen Antrag auf einen Bürgerentscheid zu einer geplanten Geflüchtetenunterkunft als unzulässig erklärt. Die Antragsteller wollten die Baugenehmigung für die Unterkunft blockieren, jedoch seien ihnen bei ihrem Antrag diverse formale Fehler unterlaufen. So liege etwa die Entscheidung zur Anmietung solcher Liegenschaften nicht bei der Stadt Gadebusch, sondern beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Der Landkreis will die temporäre Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände des städtischen Polizeireviers bis Ende des Jahres in Betrieb nehmen. Bis zu 150 Asylbewerber sollen dort unterkommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.05.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg