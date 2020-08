Stand: 20.08.2020 19:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

GEW: Schulzeit wegen Corona ausweiten

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat wegen des Unterrichtsausfalls für Schüler in der Corona-Pandemie einen neuen Vorschlag gemacht. Die GEW in Mecklenburg-Vorpommern hat sich dafür ausgesprochen, die Schulzeit deutlich auszudehnen.

Zusätzliches Schuljahr für Abschlussklassen

Seit Monaten gibt es nur deutlich eingeschränkten Unterricht, der vorgesehene Stoff sei kaum zu schaffen, so GEW-Landeschef Maik Walm. Den Abschlussklassen zehn und zwölf etwa fehlten wegen der Schulschließungen im Frühjahr Kenntnisse und Noten. Das werde bei den Abschlussprüfungen schwierig, so Walm. Und auch im neuen Schuljahr gebe es vielfach nur verkürzten Unterricht. Statt einer Schulöffnung auch an Samstagen, könnte eher ein ganzes Schuljahr drangehängt werden, schlägt Walm deshalb vor. Also ein 11. für die Mittlere Reife und für Abiturienten ein 13. Schuljahr, so Walm.

Walm: Schulen müssen besser ausgerüstet werden

Mit Blick auf den Herbst sieht er weitere offene Fragen. Er sagte dem NDR Nordmagazin: "Es fehlt jetzt schon ganz viel Personal und es wird weiter Personal fehlen - das heißt: Die Gruppen werden größer, das Infektionsrisiko steigt. Daran müssen wir arbeiten." Es müsse eine Art Bildungskredit geben, um die Schulen besser auszurüsten - jetzt in der Pandemie, aber auch langfristig.

