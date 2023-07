Stand: 03.07.2023 10:59 Uhr Fußballerin Schramm erhält bundesweite Torjägerkanone

Fußballerin Lisa Schramm von der BSG ScanHaus Marlow wird mit der bundesweiten Torjägerkanone ausgezeichnet. Die 34-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 80 Tore - so viele wie keine andere Spielerin in Deutschland in der 6. Liga. Bereits in den ersten vier Saisonspielen hatte die Stürmerin in der Kreisliga Warnow/Nordvorpommern-Rügen 24 Mal getroffen. Am 12. September wird Schramm in Dortmund im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich mit der Torjägerkanone geehrt.

