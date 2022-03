Stand: 28.03.2022 16:11 Uhr Fußball-Landespokal: Pastow gegen Greifswald, Malchow gegen Neustrelitz

Im NDR Landesfunkhaus in Schwerin sind die Halbfinalpaarungen des Fußball-Landespokals ausgelost worden. Der Verbandsligist SV Pastow trifft auf den Greifswalder FC. Der Malchower SV empfängt die TSG Neustrelitz. Die Semifinals werden am 20. April ausgetragen. Das Endspiel ist für den 21. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure geplant. Der Sieger des Wettbewerbs darf an der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/23 teilnehmen. | 28.03.2022 16:10

