Fußball-Landespokal MV: Partien der Halbfinalisten ausgelost

Die beiden Halbfinalspiele sind für den 1. Mai angesetzt, das Endspiel soll dann am 24. Mai ausgetragen werden. Wo genau, das ist noch offen.

Im Fußball-Landespokal muss der FC Hansa Rostock im Halbfinale beim FC Schönberg antreten. Das hat die Auslosung am späten Dienstagnachmittag ergeben. Der Drittligist aus Rostock strebt mit seiner Profimannschaft den achten Landespokalsieg an und muss dafür zunächst in der Runde der letzten vier den Verbandsligisten aus Nordwestmecklenburg bezwingen. Als ligahöchster Verein stand bereits vorher fest, dass Hansa auswärts antreten muss.

Zweites Halbfinale: Verbandsligisten aus Rostock und Pastow im Duell

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem reinen Verbandsliga-Duell. Der FC Förderkader René Schneider aus Rostock trifft auf den SV Pastow. Beide Spiele sind für den 1. Mai angesetzt. Der Sieger des Endspiels, das am 24. Mai stattfindet, zieht in die erste Runde des bundesweiten DFB-Pokals ein. Wo das Endspiel stattfindet, soll in wenigen Tagen bekannt gegeben werden.

