Stand: 08.07.2021 15:56 Uhr Fußball-Landespokal: Erste Runde am 7. und 8. August mit 37 Spielen

Mit 37 Partien startet der die erste Hauptrunde im Fußball-Landespokal, sie finden am 7. und 8. August statt. Das teilte der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) nach der Auslosung am Donnerstag mit. Die Spiele werden regional getrennt in den Bereichen Ost und West ausgetragen. In der ersten Runden haben 27 Teams ein Freilos - darunter auch die sechs Oberligisten, die zum Pokaltermin den ersten Spieltag in der Nord-Staffel absolvieren müssen. Das Finale soll am 21. Mai 2022 ausgetragen werden. Der Landespokalsieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal der kommenden Saison. | 08.07.2021 15:55