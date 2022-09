Stand: 24.09.2022 18:11 Uhr Fußball-Landespokal: Doberaner SV schlägt Oberligist Dynamo Schwerin

Im Fußball-Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern standen am Sonnabend einige Begegnungen der dritten Runde an. Landesligist Doberaner SV setzte sich gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten Dynamo Schwerin mit 3:0 durch. Die Oberligisten Rostocker FC und MSV Pampow erreichten dagegen die nächste Runde. Der Rostocker FC gewann beim FSV Bentwisch mit 6:1. Pampow siegte nach Verlängerung mit 7:3 beim Verbandsligisten Güstrower SC. Der Regionalligist Greifswalder FC gewann mit 4:0 auswärts bei der Spielvereinigung Cambs-Leezen. Die SG Carlow behielt gegen den Grimmener SV mit 2:1 die Oberhand.

