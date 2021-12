Stand: 19.12.2021 09:13 Uhr Fußball: Hansa Rostock zu Gast beim Karlsruher SC

In seinem letzten Spiel des Jahres muss Fußball-Zweitligist Hansa Rostock heute auswärts antreten. Das Team ist zu Gast beim Karlsruher SC. Dabei muss Hansa auf einige Spieler verzichten. Unter anderem ist Toptorjäger John Verhoek gelbgesperrt nicht dabei. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr. In der NDR MV App und auf ndr.de/mv gibt es das Spiel in voller Länge live im Audiostream. | 19.12.2021 09:13