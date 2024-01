Stand: 10.01.2024 15:31 Uhr Fußball: Hansa Rostock verliert Testspiel gegen Linz

Der Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sein zweites Testspiel im Trainingslager in der Türkei verloren. Gegen den österreichischen Erstligisten Linz gab es am Mittwochnachmittag eine 1:2- Niederlage. Juan Perea hatte die Rostocker zunächst in Führung gebracht. Das erste Testspiel gegen Borussia Dortmund II hatte Hansa gewonnen. Gegen die U23 der Westfalen setzte sich der Tabellen-16. der 2. Liga am Sonnabend mit 3:1 durch. Morgen fliegt das Hansa-Team zurück nach Rostock, ehe am Sonntag gegen den Drittligisten Lübeck ein weiterer Test stattfindet. Am 20. Januar startet die Zweitliga-Rückrunde beim 1. FC Nürnberg.

