Stand: 22.02.2023 17:06 Uhr Fußball: Greifswalder FC gewinnt gegen Meuselwitz

In der Fußball-Regionalliga hat der Greifswalder FC drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Am Mittwochnachmittag wurde in einem Nachholspiel der ZFC Meuselwitz im heimischen Volksstadion mit 3:2 besiegt. In der Tabelle hat sich die Mannschaft von Teamchef Roland Kroos damit auf Platz 13 verbessert.

