Fußball: Greifswalder FC mit 3:0-Sieg gegen Berliner AK

Der Greifswalder FC hat am Sonntag sein erstes Heimspiel des Jahres gegen den gewonnen - mit 3:0 gegen den Tabellendritten Berliner AK. Die Greifswalder um Teamchef Roland Kroos stehen damit nach dem 18. Spieltag mit 21 Punkten auf Tabellenplatz 11. Die nächste Partie steht am 5. Februar gegen den Viertplatzierten der Regionalliga Nordost an, den Chemnitzer FC.

