Fusion Festival: Rund 80.000 Besucher erwartet Stand: 26.06.2024 05:10 Uhr Auf dem Flugplatz Lärz bei Neustrelitz startet am Mittwoch wieder das Fusion Festival. An den fünf Festivaltagen werden rund 80.000 Besucher erwartet. Die Deutsche Bahn hat sich mit Sonderzügen vorbereitet. Das erste Mal wird es auf dem Festival einen Drogencheck geben.

Vom 26.06. bis zum 30.06. findet in Lärz bei Neustrelitz zum 25. Mal das Fusion Festival statt. Rund 80.000 Menschen wollen auf dem Flugplatz feiern. Rund 20.000 Gäste sollen laut Bundespolizei mit dem Zug über den Bahnhof Neustrelitz anreisen.

Sonderzüge und XXL-Regios

Schon auf dem Vorplatz des Bahnhofs hat die Bundespolizei eine sogenannte Bearbeitungsstraße aufgebaut, um Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Drogen und Waffen zu checken. Auch die Deutsche Bahn hat sich auf das Festival vorbereitet und setzt mindestens drei Sonderzüge am 31.06 und 01.07 auf der Strecke Berlin-Neustrelitz-Rostock und zurück ein, unter anderem auch einen sogenannten XXL-Regio mit acht Wagen.

Drogencheck soll Konsum sicherer machen

Auch auf dem Festivalgelände soll es in diesem Jahr erstmals einen Drogencheck geben. Dort können Konsumentinnen und Konsumenten von Partydrogen vor der Einnahme ihre Pillen checken lassen. Bei der Aktion handelt es sich um ein wissenschaftliches Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Rostock. Das Team um Drogenexperte Gernot Rücker will durch den Drogencheck auch aufklären, denn nicht selten sind Partydrogen Ursache für gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Psychosen. Verbote würden aus Sicht des Notarztes nicht reichen, für ihn mache Aufklären mehr Sinn.

Warnung geht an alle Festivalbesucher

In einem Container sind auf dem Festivalgelände besondere Messgeräte aufgebaut, die genau ermitteln, welche Stoffe in welchem Umfang in den Pillen stecken. Das Ergebnis soll innerhalb von wenigen Sekunden kommen und komplett anonym und kostenlos ausgegeben werden. Sind irgendwo schädliche Substanzen enthalten, gibt das Messgerät sofort eine Warnung an alle Festivalbesucher auf die Einnahme zu verzichten. Durch das Projekt erhoffen sich die Mediziner unter anderem Aufschluss über Konsumverhalten, Klientel und das Alter der Konsumenten.

Drese: MV erstes Bundesland mit Drug-Checking auf großen Festivals

Mecklenburg-Vorpommern führt nach Worten von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) als erstes Bundesland Drug-Checking auf großen Festivals ein. Das Land habe der Universitätsmedizin Rostock jetzt die Erlaubnis zur Durchführung von Drug-Checking-Modellvorhaben erteilt. "Mobile Substanzanalysen sind mir mit Blick auf die zahlreichen Festivals, die in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden, ein besonderes Anliegen. Solche Angebote sind eine wirkungsvolle Maßnahme, um die Schäden durch Drogenkonsum zu reduzieren", sagte Drese. Im Zentrum stünden die Risikobewertung und die gesundheitliche Aufklärung über die Folgen des Konsums von Betäubungsmitteln. "Der Ansatz des sogenannten Drug-Checkings ist damit präventiver und nicht repressiver Natur", sagte die Ministerin.

