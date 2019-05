Stand: 20.05.2019 20:00 Uhr

Fusion Festival: Eventuell keine Polizeipräsenz nötig

Im Streit um eine Polizeipräsenz auf dem Fusion-Gelände in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) gibt es weiterhin keine endgültig Einigung. Aber die Polizei ist zuversichtlich, eine für alle Seiten umsetzbare Lösung zu finden.

Polizei gibt Erklärung ab

Derzeit werde das Sicherheitskonzept des Fusion-Veranstalters geprüft. Sollten die Hinweise der Polizei berücksichtigt worden sein, sei eventuell keine Polizeipräsenz auf dem Gelände nötig, so eine Sprecherin. Priorität habe, eine für alle Seiten umsetzbare Lösung zu finden. Es werde erwartet, dass die Polizei im Falle eines Falles sofort die Möglichkeit erhält auf das Gelände zu kommen. Das sei in der Vergangenheit nicht immer ohne Diskussionen möglich gewesen. In der Erklärung heißt es außerdem, dass die Polizei den friedlichen Charakter der Fusion seit 22 Jahren anerkennt.

Doch keine Panzer und Wasserwerfer

Zuvor war ein Sicherheitskonzept der Polizei bekannt geworden, in dem unter anderem Räumpanzer, Wasserwerfer sowie 1.000 Polizisten während des Festivals zum Einsatz kommen sollten. Das Konzept habe man jedoch verworfen, so die Polizei. Über 70.000 Menschen aus der ganzen Welt feiern Ende Juni die Fusion auf einem ehemaligen Militärflugplatz. Bisher immer ohne Polizeipräsenz.

