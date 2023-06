Stand: 28.06.2023 17:12 Uhr Fusion-Festival: Erste "Blue Punisher"-Pillen aufgetaucht

Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow in Folge des Konsums der Ecstasy-Pille "Blue Punisher" sind jetzt weitere Drogen dieser Art auf dem Fusion-Festival in Lärz bei Mirow aufgetaucht. Nach NDR-Informationen haben bereits heute angereiste Festivalbesuchererinnen und -besucher sich bei der Drogenberatungsstelle auf dem Veranstaltungsgelände gemeldet. Mit den lebensgefährlichen Pillen in der Hand wollten sie wissen, was es mit "Blue Punisher" genau auf sich habe. Mehr ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Fusion-Festival beginnt offiziell erst morgen. Bestätigt hat sich somit bereits die Annahme der Polizei, dass noch zahlreiche "Blue-Punisher" im Umlauf sind.

