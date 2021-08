Stand: 20.08.2021 06:06 Uhr Fusion-Ersatz: Festival "Plan:et C" in Lärz bei Röbel

Heute starten die Veranstalter des Fusion-Festivals mit der ersten Ausgabe ihrer dreiteiligen Veranstaltungsserie "Plan:et C". An drei Wochenenden sollen jeweils bis zu 10.000 Besucher kommen und zur Musikmischung von Elektro bis Folk oder Hiphop auf dem ehemaligen russischen Militärflugplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte feiern. Die Veranstalter haben ein eigenes PCR-Labor eingerichtet. Alle Gäste benötigen ein negatives Testergebnis, wenn sie auf das Festivalgelände wollen. | 20.08.2021 06:03