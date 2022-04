Stand: 02.04.2022 07:31 Uhr Für rund 20.000 Muslime in MV beginnt Fastenmonat Ramadan

Auch für die geschätzt 20.000 in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Muslime beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. Vier Wochen lang dürfen Muslime tagsüber zwischen Morgen- und Abenddämmerung nichts essen, trinken oder Genussmittel wie Zigaretten konsumieren. Der Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam und das Fasten ist verpflichtend für alle erwachsenen Muslime, die körperlich dazu in der Lage sind. Zum Ramadan gehört aber auch, viel im Koran zu lesen, gemeinsam zu beten und die Familie zu besuchen. Derzeit gibt es vier Moscheen im Nordosten - jeweils eine in Rostock, Greifswald, Schwerin und Wismar sowie zwei islamische Kulturzentren. | 02.04.2022 07:30

